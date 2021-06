Palermo-Filippi, avanti insieme: il tecnico incontrerà Dario Mirri, le richieste

Manca soltanto l’ufficialità: decisivo il prossimo incontro con il presidente Dario Mirri

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", tra domani e martedì Filippi incontrerà il presidente Dario Mirri per limare gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità. Non di natura economica. Il tecnico, infatti, non avanzerà pretese di alcun tipo. "Se Filippi non chiederà garanzie economiche, vorrà certamente quelle tecniche. Ed è su questo terreno che avverrà principalmente il confronto", scrive la Rosea.