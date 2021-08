Palermo, Filippi all’assalto del Latina: la ricetta per battere Di Donato

Tutto pronto per la prima uscita stagionale del campionato di Serie C: alle 20.30 Palermo-Latina al "Renzo Barbera"

Prima uscita stagionale per il Palermo. Alle ore 20.30, allo Stadio "Renzo Barbera", i rosanero sfideranno il Latina di Daniele Di Donato - grande ex rosanero - per la sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi, dunque, torneranno in campo dopo la vittoria conquistata contro il Picerno in Coppa Italia Serie C.