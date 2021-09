Palermo, Filippi a caccia dei tre punti: la ricetta per battere il Monterosi Tuscia

La sfida tra Monterosi e Palermo è in programma alle ore 14:30 allo Stadio "E. Rocchi" di Viterbo: il tecnico Giacomo Filippi suona la carica

⚽️

Alla ricerca della vittoria. Alle ore 14.30, allo Stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo, i rosanero sfideranno il Monterosi Tuscia di David D'Antoni, per la sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Gli uomini di mister Giacomo Filippi, dunque, torneranno in campo dopo l'amaro pareggio a reti bianche rimediato la scorsa domenica al "Renzo Barbera" contro il Catanzaro. L'obiettivo è tornare in Sicilia con tre punti importanti per la classifica e soprattutto con il morale rinsavito: "Dobbiamo invertire la tendenza in trasferta ed essere più convinti. Dobbiamo approcciare da subito al meglio e fare la prestazione con più convinzione negli ultimi metri, su questo aspetto abbiamo lavorato in settimana. La nostra necessità è quella di fare punti: vogliamo ambire ad un campionato di vertice. Dobbiamo giocare solo per un risultato e abbinare alla prestazione la vittoria. L'ansia è quella che dobbiamo mettere da parte, anche se in alcuni frangenti ti porta a dare qualcosa in più. Voglio la prestazione offerta contro Monopoli e Catanzaro, ma con più convinzione e determinazione", ha dichiarato l'allenatore del Palermo nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Un vero e proprio banco di prova contro un avversario ancora alla ricerca del proprio equilibrio; la formazione laziale, infatti, non ha ancora vinto in questo inizio di campionato: due pareggi e due sconfitte nelle prime quattro gare. I biancorossi, come i rosanero, sono alla ricerca di indicazioni positive e voglia di riscatto.

"La partita contro il Monterosi nasconde insidie, una squadra di provincia che darà il massimo e quindi dovremo essere pronti per non incappare in errori. Ho parlato con alcuni giocatori per capire se qualcosa non va a livello tattico o mentale. La squadra sta bene e i test fisici lo confermano, i singoli si allenano molto bene. Da queste chiacchierate si evince che inspiegabilmente qualcosa subentra, ma in settimana abbiamo lavorato per incidere di nuovo bene sia nei singoli, sia nel collettivo. Lucchesi? Nella testa di qualcuno che ha vissuto quella situazione ci sarà magari un senso di rivincita. Sono convinto che qualcuno vorrà magari togliersi qualche sassolino dalla scarpa", ha proseguito il coach originario di Partinico.

Al cospetto della squadra D'Antoni, mister Filippi ed il suo staff dovranno ancora una volta fare a meno dell'infortunato Andrea Accardi, fermo ai box a causa di un affaticamento. Tornano a disposizione, invece, Edoardo Lancini e Manuel Peretti: "Accardi ha avuto un piccolo affaticamento e quindi lo avremo a pieno regime da mercoledì. Brunori? Matteo si è allenato bene, è rimasto male per il rigore sbagliato soprattutto per la squadra. Quando è uscito dal campo è stato applaudito e questo mi è piaciuto, gli attaccanti vivono per il gol e quando ti manca ti innervosisci. Peretti? È arruolatile al 100%. C'è grande affiatamento tra i singoli, lavoriamo bene durante la settimana così da poterli schierare nella posizione giusta. Tutti i miei calciatori stanno bene, poi la domenica è un banco di prova; la cosa fondamentale non è solo fisica ma ci sono anche altri componenti che determinano la prestazione", ha concluso il tecnico rosanero.