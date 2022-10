Palermo, fiducia da società e City Group per Corini ma la pazienza non è infinta…

Dopo la clamorosa debacle casalinga contro il SudTirol, i rosanero sono usciti sconfitti dal "Liberati" di Terni con un netto 3-0 in favore della formazione di Cristiano Lucarelli. La statistica che risalta è sicuramente il segno zero sul numero dei tiri verso la porta dei rossoverdi, un dato che lascia parecchie perplessità alla tifoseria rosanero. Zero sono anche i punti ottenuti dal Palermo nelle ultime tre partite e la classifica, inevitabilmente, risente di questa crisi di risultati con i siciliani scivolati al diciassettesimo posto in piena zona playout. "La Serie B è così equilibrata che basta sbracare un po' per ritrovarsi con l'acqua alla gola", sottolinea il quotidiano che ha riepilogato anche alcune defezioni mostrate nel corso di questa stagione: "Il 4-3-3 non funziona, l'attacco è a secco da 331 minuti, Brunori è sempre isolato, gli esterni d'attacco non saltano l'uomo e i centrocampisti non si inseriscono mai".