Palermo, fiducia a Corini ma serve svoltare: Modena, Parma e Cosenza gare decisive

Palermo di Corini in piena crisi, penultimo in classifica dopo dieci giornate in B

⚽️

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla crisi del Palermo di Corini. Perforabile in difesa e asfittico in attacco, la compagine rosanero annaspa alla ricerca di identità e risultati in un avvio di stagione a dir poco problematico. Stenti e criticità certificati da una classifica deficitaria e preoccupante, con il Palermo penultimo in graduatoria in piena zona retrocessione. Alle prese con la farraginosa integrazione di molti dei nuovi acquisti, lontani da una condizione pari al loro valore assoluto, Corini ha più volte cambiato modulo e ruotato interpreti nelle ultime settimane. Al netto dei limiti strutturali in fase di non possesso, la formazione siciliana fa molta fatica ad attaccare in maniera armoniosa, ficcante ed incisiva la porta avversaria. Fatta eccezione per la gara con il Pisa in cui il Palermo ha realizzato tre reti, in quattro degli ultimi cinque match la squadra di Corini non è andata in gol.

Dato allarmante, ulteriormente messo in risalto dall'ultimo pari a reti bianche contro il Cittadella al Barbera. i fiori all'occhiello del mercato estivo, Stulac e Saric, sono finiti in panchina. Corini ha optato per un centrocampo più muscolare e dinamico con Broh e Gomes, al fine di alzare il livello di ardore ed intensità nel pressing e schermare adeguatamente la linea difensiva. Svelta che ha pagato in termini di compattezza e densità, ma ha inevitabilmente tolto qualcosa sul piano di fosforo, qualità e geometrie. Corto circuiti a cui il tecnico dovrà porre rimedio, la filosofia del City Group non prevede interventismo tranciante e la fiducia nel suo operato sembra intatta. Tuttavia, bisogna invertire in qualche modo il trend involutivo e trovare soluzioni e risultati per cambiare una classifica che non lascia presagire scenari confortanti. Modena costituirà in tal senso una tappa fondamentale, così come le successive gare contro Parma e Cosenza prima della sosta. La proprietà si aspetta punti pesanti e segnali di vitalità e reazione da parte della squadra ben più tangibili e consistenti di quanto mostrato nel doppio turno casalingo.