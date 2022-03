PALERMO-FIDELIS ANDRIA, SOMMA DAL 1’: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Le formazioni ufficiali del match tra Palermo e Fidelis Andria, valido per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol ⚽️

Queste le formazioni ufficiali della sfida tra Palermo e Fidelis Andria, in programma questo pomeriggio al "Renzo Barbera" e valida per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C.

Palermo: 12 Massolo; 4 Accardi (cap.), 16 Somma, 33 Perrotta, 6 Crivello; 11 Dall’Oglio, 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori.

A disposizione: 1 Pelagotti, 3 Giron, 10 Silipo, 15 Marconi, 19 Odjer, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 75 Felici, 77 Doda, 79 Lancini.

Allenatore: Baldini.

Fidelis Andria: 12 Saracco, 15 Monterisi, 23 Riggio, 90 Alcibiade, 21 Nunzella (cap.), 10 Urso, 3 Carullo, 28 Risolo, 24 Gaeta, 19 Bubas, 95 Sorrentino.

A disposizione: 1 Vandelli, 22 Paparesta, 5 Legittimo, 8 Bolognese, 11 Messina, 14 De Marino, 30 Bonavolontà, 31 Graziano, 36 Calamita, 45 Ortisi.

Allenatore: Di Leo.