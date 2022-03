Palermo-Fidelis Andria, le pagelle dei quotidiani: Luperini si salva, Floriano male

Mediagol.it vi propone i voti dei principali quotidiani ai calciatori del Palermo ed al tecnico rosanero Silvio Baldini, dopo il pareggio contro la Fidelis Andria

Uno a uno, è questo il risultato finale emerso nella giornata di ieri in cui il Palermo ha affrontato al "Renzo Barbera" la Fidelis Andria. Un'opportunità sprecata da parte dei rosanero, visto l'avversario non particolarmente irresistibile e considerato il mancato tris dopo le vittorie contro Vibonese e Avellino. Al gol ospite firmato da Messina ha risposto un'incornata di testa di Gregorio Luperini, tra i migliori della gara valida per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C.