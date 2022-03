Palermo-Fidelis Andria, al “Barbera” arbitra Monaldi: i precedenti con i rosanero

Numeri e curiosità relativi all'arbitro Marco Monaldi di Macerata, designato per il match del girone C di Serie C Palermo-Fidelis Andria, in programma mercoledì 16 marzo allo Stadio "Renzo Barbera". Uno precedente con i rosanero e 3 gol al...

Sono state rese note questo pomeriggio le designazioni arbitrali relative al trentunesimo turno del girone C di Serie C, in programma mercoledì 16 marzo. Sarà il signor Marco Monaldi della sezione di Macerata a dirigere il match del "Renzo Barbera" tra Palermo e Fidelis Andria. Il fischietto marchigiano sarà coadiuvato dai signori Stefano Montagnani di Bolzano e Fabio Mattia Festa di Avellino, mentre il quarto ufficiale sarà il signor Ruben Arena di Torre del Greco.

Uno solo il precedente per la squadra rosanero, che ha già incrociato il fischietto di Macerata nella stagione in corso, nel match casalingo contro il Foggia di Zdenek Zeman. Tre a zero il risultato di quella sfida al "Barbera", che vide il Palermo battere la compagine rossonera sotto i colpi di Floriano, Brunori e Soleri. Anche la Fidelis Andria ha incrociato una sola volta il direttore di gara delle Marche, in occasione del match esterno vinto contro l'ACR Messina, lo scorso ventotto novembre, nel sedicesimo turno di del girone C di Serie C, in scena al "Franco Scoglio". La gara si chiuse sul punteggio di 2-3 a favore della formazione federiciana.

Sedici in totale le apparizioni nella stagione, tra Lega Pro e campionati Primavera in corso, per il direttore di gara designato per la sfida di mercoledì prossimo tra la compagine rosanero guidata da SilvioBaldini e la squadra biancazzurra allenata da Vito di Bari. Alto il numero di cartellini gialli comminati durante le gare dirette con 109 ammonizioni totali. Tre le espulsioni per somma di ammonizione mentre uno solo il rosso diretto. Anche il numero di calci di rigore concessi da Monaldi è relativamente basso, con soli sei penalty fischiati in questa stagione, 4 nel girone C, 1 nel gione B ed 1 nel campionato Primavera 2b.