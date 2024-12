Palermo, Ferrari: “Attenti al mercato su Gomes. Diakité profilo importante per la B”

LA SERIE B E IL PALERMO

L'operatore di mercato ha parlato di alcuni calciatori della Serie B: "Demba Thiam si è confermato un portiere molto affidabile che finalmente ha trovato una collocazione che gli permette di avere continuità. Sono contento che stia facendo bene. È in prestito, per il futuro vedremo. La Juve Stabia ha fatto anche un cambiamento societario e bisognerà capire le ambizioni future. Certamente per Thiam ci aspettiamo un salto di qualità. Kargbo dopo la stagione straordinaria in C si è confermato un calciatore importante in B. Con Shpendi forma una delle coppie più in forma del campionato", ha aggiunto.