Palermo-Ferapisalò, caccia al biglietto: ultime ore prelazione abbonati, domani…

I tifosi del Palermo scaldano i motori in vista del ritorno della semifinale playoff di Serie C contro la Feralpisalò. "Renzo Barbera" ancora verso il sold out in occasione del match di ritorno in programma domenica sera alle 20:30 dove, ad attendere la compagine rosanero, ci sarà uno stadio gremito di tifosi.

Dopo le lunga code - virtuali e non - ai botteghini e sul sito del gestore dei biglietti, che ha visto centinaia di tifosi provare ad accaparrarsi un tagliando per assistere al match di ritorno contro la Feralpisalò, il club di Viale del Fante ha comunicato che a partire da oggi alle 23.09 scadrà la prelazione per gli abbonati di quest'anno. A partire alle 10 di domani mattina, dunque, tutti i biglietti non fruiti saranno disponibili alla vendita. Si tratta, attualmente, di circa 1200 tagliandi.