Palermo-Feralpisalò, risolto un errore nella piattaforma online di vendita biglietti

Più il Palermo avanza nei playoff di Serie C, più il tifo rosanero si accende. Il sito "Vivaticket", piattaforma online in cui è possibile acquistare i biglietti per assistere alle partite dei rosanero, è andato in tilt ad alcuni tifosi che nel corso della giornata hanno provato ad acquistare un ticket per la partita Palermo-Feralpisalò, in programma domenica 29 maggio alle 20.30. I problemi del sito, probabilmente dovuto al sovraccarico di utenza, sembra che si stian pian piano risolvendo, come confermato dall'account Instagram del Palermo F.C.: