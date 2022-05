Palermo-FeralpiSalò, raggiunta quota 32709 biglietti venduti: ulteriori tickets…

Nuovo pienone al "Renzo Barbera" in vista della semifinale di ritorno dei playoff di Serie C contro la FeralpiSalò

Dopo la straordinaria partecipazione dei tifosi per le gare contro Triestina e Virtus Entella , con annesso sold-out, anche per il match contro la FeralpiSalò il "Renzo Barbera" si prospetta tutto esaurito.

Come comunicato dal club di Viale del Fante, sono attualmente 32709 i biglietti già venduti, a due giorni dalla semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. Ulteriori tagliandi potrebbero essere in vendita nella giornata di domani, 28 maggio.