Palermo-FeralpiSalò, oltre 28 mila biglietti venduti per la semifinale playoff

Sono già ben 28520 i biglietti venduti per la semifinale playoff di ritorno tra Palermo e FeralpiSalò, in programma domenica al Renzo Barbera

I tifosi del Palermo scaldano i motori in vista del ritorno della semifinale playoff di Serie C contro la FeralpiSalò. Sono già stati venduti, infatti, 28520 biglietti per il big match in programma domenica sera alle ore 20.30 allo stadio Renzo Barbera. In attesa del risultato finale che emergerà questa sera nel primo confronto tra le due squadre, si va verso il pienone per la gara di ritorno in cui De Rose e compagni potranno, dunque, verosimilmente contare sulla spinta di oltre 30 mila cuori rosanero. Seguiranno ulteriori news sul dato aggiornato...