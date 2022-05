Palermo-Feralpisalò, occasione Brunori: il bomber non segna in casa da quasi due mesi

Il bomber italo-brasiliano, ad un passo da un altro record, non segna fra le mura del "Renzo Barbera" dallo scorso 3 aprile

"Brunori e l’occasione per ritrovare il gusto di una rete al «Barbera»". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C dopo la vittoria per 3-0 conquistata a Salò mercoledì sera. "Due gol pesanti, ora un altro tassello per confermare di essere decisivo anche in questi play-off. A Brunori manca giusto il gol al «Barbera», davanti alla marea rosanero attesa stasera per centrare l’accesso alla finale dei play-off".