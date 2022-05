Palermo-FeralpiSalò, pochi tifosi ospiti al Barbera: disponibili 1800 biglietti

Disponibili ulteriori 1800 biglietti per i tifosi rosanero in vista della sfida tra Palermo e Feralpisalò, semifinale dei playoff di Serie C

⚽️

"Renzo Barbera" pronto al sold-out e record di spettatori in vista del ritorno della semifinale dei playoff di Serie C tra Palermo e FeralpiSalò. Il club di viale del Fante ha comunicato che, vista l'esigua dei tifosi gardesani per la semifinale di ritorno in programma nel capoluogo siciliano, nella giornata di domani saranno messi in vendita ulteriori 1800 tagliandi del settore ospiti a disposizione dei supporters rosanero. I pochi sostenitori della compagine lombarda che assisteranno alla sfida tra la compagine di Baldini e la formazione di Vecchi verranno verranno sistemati in un'altra zona dell'impianto di Viale del Fante. Di seguito il comunicato del Palermo Calcio:

"Vista l'assenza di tifosi ospiti per la partita Palermo-Feralpisalò di domani sera al Barbera, la questura di Palermo ha autorizzato la disponibilità alla vendita di parte dei posti del settore ospiti ai tifosi del Palermo.

Nel corso della mattinata di domenica saranno dunque messi in vendita altri 1800 biglietti per i tifosi rosanero, al costo di € 5 più commissioni."