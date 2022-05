Palermo-Feralpisalò, il dato aggiornato sui biglietti venduti: superata quota 29.500

A due giorni dal calcio d'inizio di Palermo-Feralpisalò, i posti disponibili per assistere la partita allo stadio "Barbera" sono sempre meno

Si va sempre più verso il sold out per Palermo-Feralpisalò, match di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C in programma al "Renzo Barbera" domenica 29 maggio alle 20.30.