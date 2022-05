Palermo-Feralpisalò, gardesani in città. Charter da Brescia per cercare l’impresa

La compagine guidata da Stefano Vecchi è atterrata all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo con un volo privato da Brescia:

Tre a zero il punteggio finale in favore dei rosanero nel primo atto disputato in Lombardia: le firme di Brunori, Floriano e Soleri hanno sancito la netta vittoria di De Rose e compagni. Il calcio è materia bizzarra ed imprevedibile, ma il Palermo parte decisamente con i favori del pronostico e vuole staccare il pass per la finale playoff in un Barbera ancora una volta sold out e pronto a trascinare ì rosanero verso il conseguimento dell’obiettivo. La squadra gardesana è comunque desiderosa di onorare una stagione di livello con una prova di qualità a prescindere dal risultato.