Palermo-FeralpiSalò, al Barbera arbitra Feliciani: i precedenti con i rosanero

Numeri e curiosità relativi all'arbitro Ermanno Felciani di teramo, designato per il match di ritorno Palermo-FeralpiSalò, in programma questa sera alle 20.30, allo Stadio "Renzo Barbera". I precedenti con i rosanero e quel gol di Lucca...

Simone Ciappa

Il 29 maggio non è assolutamente una data come tutte le altre per il Palermo ed i suoi tifosi. In questo stesso giorno sono tanti gli avvenimenti storici che si sono susseguiti nel corso della storia calcistica del club rosanero: dalla promozione in Serie A del 2004, alla finale di Coppa Italia del 2011 poi persa contro l'Inter di Leonardo, fino all'accesso in Coppa Uefa (oggi Europa League) nel 2005. Oggi, 29 maggio 2022, il Palermo di Silvio Baldini, è chiamato a scrivere un'altra importante pagine della storia calcistica rosanero, nel giorno del retour match della semifinale dei playoff di Serie C contro la FeralpiSalò, dopo lo 0-3 del "Lino Turina", in un impianto (il Renzo Barbera) che per la terza volta consecutiva farà registrare il "sold out", dopo i record di spettatori raggiunti contro Triestina e Virtus Entella.

A dirigere il match di ritorno in programma questa sera al Barbera sarà il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dai signori Mattia Politi di Lecce e Thomas Miniutti di Maniago, mentre il quarto ufficiale sarà il signor Valerio Maranesi di Ciampino. Come già accaduto nel corso delle semifinali d'andata anche per i match di ritorno, così come sarà anche per la doppia finale in programma il 5 ed il 12 giugno, questa sera il direttore di gara si avvarrà dell'ausilio della tecnologia VAR, dove saranno impegnati il signor Michael Fabbri di Ravenna e l'AVar Dario Cecconi della sezione di Empoli.

Uno solo il precedente tra il direttor di gara abruzzese ed il Palermo e riguarda la stagione di Serie C 2020-2021, nel match interno del Barberacontro il Bari allora allenato da Gaetano Auteri. La sfida terminò 1-1 grazie al gol rosanero siglato dall'allora attaccante del Palermo, Lorenzo Lucca, che su punizione, dai venticinque metri, all'88' agguantò il pari dopo l'iniziale gol dei "galletti", messo a segno da D'Ursi.

Per quanto concerne la FeralpiSalò guidata da Stefano Vecchi, esordio assoluto sotto la direzione di gara del signor Feliciani che non ha mai arbitrato un match della compagine lombarda.

Venticinque in totale le apparizioni stagionali per Ermanno Felciani, tra Coppa Italia di Serie C (finale tra Südtirol e Padova), Lega Pro e campionati Primavera. È di 120 cartellini gialli, il numero di ammonizioni comminate durante le gare dirette dal fischietto di Teramo, un numero che lascia intendere quanto il modo di dirigere del fischietto abruzzese sia fiscale. Due le espulsioni per somma di ammonizioni mentre sono quattro i rossi diretti. Con 11 rigori concessi, Feliciani è tra i direttori di gara che hanno fischiato più rigori nella stagione in corso: 1 nel girone A, 1 nel girone B, 4 nel girone C, 1 nei playout di Serie C, 1 in Campionato Primavera1 e 2 in stagione Primavera A e B.