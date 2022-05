Palermo-Feralpisalò 1-0: Massolo spegne le velleità gardesane, vantaggio Brunori

Gara godibile ed a viso aperto: la Feralpisalò ci prova e spaventa un paio di volte l'ottimo Massolo, il Palermo spreca poi trova il vantaggio con il solito Brunori

La compagine di Baldini prova a riordinare le idee e si affaccia pericolosamente dalle parti di De Lucia. Damiani, in grande spolvero, calcia con il destro a giro e alza di poco la mira. Ancora il playmaker ex Empoli dosa bene un cross per la testa di Soleri, poi scaglia un destro da posizione defilata ed impegna De Lucia. La gara è aperta ed estremamente godibile, con vari ribaltamenti di fronte su entrambi i versanti. Carraro calcia secco dai venti metri, Massolo non è impeccabile in presa e Buttaro sventa in corner la minaccia. De Rose innesca la corsa di Valente, il cross teso dell'ex Carrarese viene bucato da Pisano ma Brunori non arriva in spaccata per un'inezia. Il Palermo ha una chance importante per il vantaggio al minuto trentaquattro: buon fraseggio sulla catena di destra con De Rose che libera Buttaro al cross, Soleri manca l'impatto sulla sfera a due passi da De Lucia. De Rose infiamma il Barbera con una percussione poderosa coast to coast: Legati lo stende al limite e si becca il giallo. Valente centra la barriera e sul flipper successivo Brunori non trova la porta in acrobazia. Slalom ubriacante di Luperini in chiusura di frazione, cross per Brunori che stoppa di petto ma sbuccia la sforbiciata. Il bomber italobrasiliano si riscatta poco dopo: Luperini ruba la sfera in pressione sulla trequarti e innesca il bomber di Baldini, destro chirurgico e vantaggio rosanero prima dell'intervallo.