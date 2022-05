Palermo Feralpisalò 1-0: Brunori firma il successo e i rosa volano in finale playoff

Palermo che conquista in scioltezza la finale playoff battendo di misura la Feralpisalò grazie al solito Brunori. Massolo si oppone ai tentativi iniziali dei gardesani e il bomber italobrasiliano firma il gol vittoria in chiusura di prima frazione

PRIMO TEMPO -Palermo che vuole staccare il pass per la doppia finale dei playoff di Lega Pro dopo il largo successo in trasferta contro la Feralpisalò.

Baldini conferma il 4-2-3-1 e rischia comunque, almeno nell'undici iniziale, i numerosi big in diffida. Massolo tra i pali, Buttaro e Crivello esterni bassi, Perrotta e Marconi centrali in assenza dello squalificato Lancini, De Rose e Damiani tandem di interni con lo spettro del cartellino giallo. Soleri rileva l'acciaccato Floriano, Luperini e Valente completano il tridente a supporto di Brunori. I leoni del Garda approcciano il match con il piglio e la leggerezza di chi non ha molto da perdere, rapida ed armoniosa nella tessitura della manovra, la squadra di Vecchi crea subito diversi grattacapi alla retroguardia rosanero. Prima Hergheligiu chiude una bella azione manovrata impegnando Massolo con una gran conclusione dal limite dell'area, quindi replica Guerra ma il portiere rosanero si oppone prontamente sull'ottimo destro dell'attaccante gardesano. Pisano becca un'ammonizione per un'entrata fuori tempo da tergo.

La compagine di Baldini prova a riordinare le idee e si affaccia pericolosamente dalle parti di De Lucia. Damiani, in grande spolvero, calcia con il destro a giro e alza di poco la mira. Ancora il playmaker ex Empoli dosa bene un cross per la testa di Soleri, poi scaglia un destro da posizione defilata ed impegna De Lucia. La gara è aperta ed estremamente godibile, con vari ribaltamenti di fronte su entrambi i versanti. Carraro calcia secco dai venti metri, Massolo non è impeccabile in presa e Buttaro sventa in corner la minaccia. De Rose innesca la corsa di Valente, il cross teso dell'ex Carrarese viene bucato da Pisano ma Brunori non arriva in spaccata per un'inezia. Il Palermo ha una chance importante per il vantaggio al minuto trentaquattro: buon fraseggio sulla catena di destra con De Rose che libera Buttaro al cross, Soleri manca l'impatto sulla sfera a due passi da De Lucia. De Rose infiamma il Barbera con una percussione poderosa coast to coast: Legati lo stende al limite e si becca il giallo. Valente centra la barriera e sul flipper successivo Brunori non trova la porta in acrobazia. Slalom ubriacante di Luperini in chiusura di frazione, cross per Brunori che stoppa di petto ma sbuccia la sforbiciata. Il bomber italobrasiliano si riscatta poco dopo: Luperini ruba la sfera in pressione sulla trequarti e innesca il bomber di Baldini, destro chirurgico e vantaggio rosanero prima dell'intervallo.

SECONDO TEMPO - Baldini lascia subito negli spogliatoi Valente e lancia Silipo. Dopo una decina di minuti, in ottica finale, il tecnico rosanero prosegue la serie dei cambi cautelativi. Fuori i big diffidati Damiani e Brunori, dentro Odjer e Fella. I ritmi calano ed il Palermo si limite a gestire, senza disdegnare qualche sortita offensiva quando le contingenze del match lo consentono. Splendida la combinazione sullo stretto tra Soleri e Fella, con il tocco d'esterno dell'ex Roma che si infrange sull'uscita di De Lucia. Buttaro lascia il campo e c'è spazio anche per Somma. Siligardi prova il mancino dal limite ma non spaventa Massolo. Baldini getta nella mischia anche Giron in luogo di Crivello. Luperini suggerisce in verticale per Silipo, sterzata e assist no look per Somma in sovrapposizione che centra la traversa. Vecchi rileva Guerra con Khadim. all'alba dei quattro minuti di recupero concessi, i gardesani riescono anche a pareggiare ma il gol di Khadim viene annullato per offside dopo il check al Var. Si attende solo il fischio finale prima del consueto tripudio di gioia rosanero al Barbera: il Palermo si giocherà meritatamente la promozione in Serie B nella doppia finale contro il Padova il 5 e il 12 giugno.