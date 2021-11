Palermo Femminile, tragedia a San Martino: 23enne ex rosanero muore dopo un malore

Vittoria Campo è scomparsa in seguito ad un malore a soli 23 anni. Nulla hanno potuto gli interventi dell'ospedale Ingrassia di Palermo

Una tragedia nella tragedia, quella che ha colpito la famiglia Campo e il Palermo Femminile. A soli 23 anni, è scomparsa Vittoria Campo, ex calciatrice rosanero deceduta in seguito ad un malore all'ospedale Ingrassia di Palermo. Un dolore immenso per la famiglia, che appena due mesi fa aveva visto andarsene il fratello di Vittoria, Alessandro, ad appena 25 anni. Adesso, un nuovo lutto da affrontare e tutto il sostegno, sincero e sentito, da parte del Palermo. Il club rosanero, infatti, con una nota ha voluto esprimere il suo dolore per la scomparsa di Vittoria, passata tra le fila della Ludos prima di approdare nella formazione femminile del club di Viale del Fante. Ecco, di seguito, il messaggio rivolto ai familiari di Vittoria dal Palermo Woman.