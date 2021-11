Palermo Femminile, Licciardi: “Contro la Roma sfida strana, vogliamo la salvezza!”

Il Palermo Femminile ha trovato un pari nella sfida casalinga contro la Roma Calcio Femminile. Ad aprire la gara una rete siglata da Clara Lazzara, il pareggio giallorosso porta la firma di Ilaria Filippi. Un pari che fa muovere la classifica...

"Partita molto strana quella di oggi che non abbiamo mai perso sotto l’aspetto del controllo ad eccezione della metà del secondo tempo dove abbiamo concesso qualche cosa in più. Sicuramente siamo state sfortunate con due traverse colpite nella parte finale della partita da Fricano e Piro e quindi, insieme al gioco espresso durante la gara, non possiamo dirci soddisfatte di questo pareggio.Vogliamo rimanere in questa categoria ed oggi usciamo, contro una squadra che milita in serie B da 4 anni, con più consapevolezza e cercheremo, già dalla prossima partita, di conquistare punti fondamentali per la salvezza".