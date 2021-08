Palermo Femminile, club disposto ad accogliere una calciatrice afgana: i dettagli

La drammatica situazione sociopolitica in Afghanistan sta toccando il cuore di tantissime persone in tutto il mondo. Il Palermo femminile si mobilita e mostra la sua solidarietà, Cinzia Valenti pronto ad accogliere in Sicilia una giocatrice afgana

⚽️

Una storia complessa e drammatica sotto il profilo umano e sociale, la ricerca di una possibile rinascita.

La critica e articolata situazione sociopolitica che si sta in questi giorni consumando in Afghanistan ha toccato il cuore di tantissime persone in tutto il mondo. Anche il Palermo si mobilità, dando vita ad un gesto di grande solidarietà. Le giocatrici dell'Herat - principale compagine calcistica femminile in Afghanistan - si sono viste privare delle libertà che dovrebbero essere consolidate e ben instaurate all'interno del mondo del calcio e non solo.

Incontri giocati senza il pubblico e con un completo intero sul campo, allenamenti all'alba e, adesso, la fuga forzata dal Paese per mantenere intatta la libertà delle calciatrici di esprimersi ed emanciparsi come satlete e come donne. Negli ultimi giorni, complici i frenetic e convulsii piani di evacuazione da Kabul, si sono perse le tracce di sei componenti della formazione femminile dell'Herat.

Il club targato Hera Hora sta cercando di dare il proprio contributo mobilitandosi, eventualmente, per dare accoglienza ed ospitalità all'interno della squadra femminile rosanero a queste giovani donne ancora bloccate all'interno del Paese controllato dal regime talebano. La presidente dell'ASD Palermo Calcio Femminile,CinziaValenti, ha dato il via libera ad un'eventuale accoglienza per una calciatrice proveniente dall'Afghanistan, unendosi all'appello fatto al Governo nazionale italiano nei giorni scorsi dall'AIC e al contributo dato già da diversi club italiani per risolvere quanto più celermente possibile la questione.

Le giocatrici afgane, dunque, potranno trovare a Palermo e nel Palermo un porto sicuro per proseguire in libertà e con passione la loro carriera sul campo e la propria vita al di fuori dei confini del rettangolo verde.