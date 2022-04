Palermo femminile, battuto il San Marino Academy 3-2. Salvezza distante nove punti

Il Palermo Femminile ha vinto contro il San Marino per 3-2. La formazione allenata da Antonella Licciardi spera nella salvezza in Serie B

Smaltita la sconfitta per 1-0 contro la Sassari Torres, il Palermo torna a vincere nella ventitreesima giornata della Serie B Femminile e lo fa battendo per 3-2 la San Marino Academy, interrompendo la striscia positiva delle biancoazzurre.

La formazione ospite è passata in vantaggio dopo undici minuti con la firma di Alessandra Massa, con la risposta rosanero arrivata al 24' con il gol di Marta Collovà. Rimonta completata dal Palermo al 72' con Giada Ribellino ma appena due minuti più tardi il San Marino ha ritrovato il pareggio con Raffaella Barbieri da subentrata. A decidere la gara è stato il calcio di rigore realizzato al 79' da Simona Zito, miglior marcatrice della squadra. La San Marino Academy resta a quota 35 punti in classifica mentre le rosanero sono salite a 17 punti ed a poche giornate dalla fine possono cercare una rimonta davvero complicata verso una salvezza distante nove punti ed a quattro giornate dal termine del campionato, con la Tavagnacco Femminile a quota 26. Il prossimo impegno del Palermo Femminile di Antonella Licciardi sarà nuovamente in casa l'1 maggio contro il Pink Bari Calcio Femminile.