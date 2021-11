Palermo, Fella il talismano anti-Picerno: i rossoblu tra le sue vittime preferite

Il giocatore ex Avellino potrebbe coronare il suo ottimo momento di forma contro una delle squadre alla quale ha segnato di più in carriera

"Col Picerno, Fella sa come si fa. L'attaccante rosanero non è solo in un momento di grazia come testimoniano i numeri (4 gol nelle ultime 5 partite), ma ha anche nella formazione lucana una delle sue vittime preferite. Finora l'ex Avellino ha affrontato 5 volte in carriera il Picerno, segnando in 3 circostanze e conquistando 4 vittorie con 3 maglie diverse". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta gli occhi sul rendimento da capogiro di Giuseppe Fella e sui numeri particolarmente positivi quando l'attaccante affronta il Picerno. Una vera macchina da gol il giocatore campano, che contro i rossoblu ha per l'appunto totalizzato 4 reti negli ultimi 5 scontri. Una media altissima per l'ex Avellino, che potrebbe addirittura essere migliorata nel prossimo impegno del Palermo di Giacomo Filippi, coronando così un momento di forma straordinario.