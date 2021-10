Palermo, Fella cerca la prima gioia: l’ex Avellino ancora a secco dopo 7 turni

L'ex attaccante dI Avellino e Monopoli ancora a secco di reti in campionato con la maglia del Palermo

⚽️

Il Palermo deve ritrovare i gol di Giuseppe Fella che in questa prima parte di campionato non è ancora riuscito ad andare in rete. L'ex attaccante della Salernitana, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', non viveva un periodo così negativo dal 2015/16 quando appena ventiduenne tra Bassano e Siena non realizzò neanche un gol in tutta la stagione. L'attaccante classe '93 in questa stagione è andato a segno in due occasioni (Picerno e Monopoli), ma trattasi di due match validi per i primi due turni di Coppa Italia.

«Le occasioni non gli sono certo mancate. Anzi, avrebbe pure potuto sbloccarsi in campionato su calcio di rigore, se solo Brunori non lo avesse scavalcato nelle gerarchie nella sfida casalinga col Catanzaro (colpendo il palo). Un onere per il quale Filippi aveva designato proprio Fella, prima che il compagno di reparto prendesse il pallone per sé».

Fella attende con ansia la realizzazione della prima rete in campionato con la maglia rosanero, la condizione fisica potrebbe non essere al top come specificato in varie occasioni da mister Filippi. Nelle scorse avventure, l'attaccante dopo sette giornate aveva segnato 2 gol (Melfi), 1 (Cavese), 3 (Monopoli) 2 gol (Avellino); magari contro il Foggia potrà festeggiare per la prima volta.