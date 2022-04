Palermo, Felici negativo: tutti a disposizione in vista dell’esordio playoff

Tutti a disposizione di mister Baldini in vista della prima gara in programma il prossimo 8 maggio

"Adesso il Palermo è al completo". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . Nella giornata di ieri, infatti, anche Felici è tornato in campo, con Silvio Baldini che adesso può contare sull'intero organico a disposizione in vista dell'esordio ai playoff del prossimo 8 maggio.

I rosanero conosceranno il primo avversario il 5 maggio, dopo i primi due turni della fase a gironi ed il sorteggio. Un avversario che non potrà essere né una delle altre terze (Feralpisalò e Cesena), né la quarta qualificata dal girone della vincente della Coppa Italia di C (Renate), né l'Avellino qualora gli irpini dovessero passare il turno.

Rispetto all’ultima giornata della regular season, rientreranno gli squalificati Giron e Luperini. Oltre a loro, a Bari, erano assenti Somma e Felici, positivi al Covid. Il primo è tornato a disposizione già da qualche giorno, il secondo si è rivisto ieri allo "Sport Village" di Tommaso Natale, dove la squadra continua ad allenarsi. "Seduta mattutina per il Palermo, che proseguirà il consueto programma di lavoro come se dovesse scendere in campo già in questo weekend", si legge.