Palermo, febbraio comincia bene. Primo esame Reggina superato, ora c’è il Genoa

Le big della Serie B, o meglio, le squadre classificate nelle prime quattro posizioni saranno le avversarie dei rosanero in un mese che teoricamente sarebbe sembrato infernale ma che la compagine rosanero ha cominciato nel migliore dei modi. Il primo test è stato superato: il Palermo ha battuto la Reggina di Filippo Inzaghi al "Renzo Barbera" grazie alle reti del solito Matteo Brunori ed alla perla di Edoardo Soleri. I rosa tra le mura amiche non hanno mai deluso nell'attuale campionato contro una big della categoria, con quella che si può ormai definire come "la legge del 'Barbera'".

Il prossimo impegno dei siciliani sarà al "Ferraris" contro il Genoa il prossimo venerdì 10 febbraio, una sfida che rievoca il sapore della Serie A. La formazione allenata da Alberto Gilardino è stata punita dal Parma trascinato da Franco Vazquez, con i due appena menzionati che avevano costituito la coppia d'attacco titolare del Palermo nella stagione di Serie A 2015/2016. Il "Grifone" è rimasto secondo in classifica proprio grazie ai rosanero che non hanno permesso il sorpasso alla Reggina. Un'eventuale vittoria della compagine di Corini renderebbe non solo il sogno promozione plausibile ma lancerebbe le "aquile" in corsa addirittura per il secondo posto che vale la Serie A diretta.