Palermo, Favo al “Museum”: l’omaggio dell’ex capitano della Coppa Italia di Serie C

Continua la sfilata di ex rosanero al "Palermo Museum". Ieri è stata la volta dell'ex capitano e bandiera, Massimiliano Favo, lo storico numero 8 che ha vestito la maglia del club di Viale del Fante dal 1989 al 1994. L'ex centrocampista di Napoli e Viterbese si è recato al Renzo Barbera per omaggiare la collezione in esposizione permanente presso l'impianto sportivo, con la fascia di capitano indossata nel corso dei due match di Coppa Italia di Serie C contro il Como. L'esito finale della doppia sfida premiò poi il Palermo con la vittoria del trofeo di categoria che, dopo le recenti vicissitudini societarie è tornato anch'esso in esposizione al "Barbera".