Palermo, fase difensiva da rivedere: Corini lavora per dare solidità ed equilibrio…

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla fase difensiva del Palermo di Corini. L'eccessiva fragilità in sede di non possesso della sfera costituisce una delle principali criticità in casa rosanero. Ben quindici i gol subiti a fronte di appena nove reti realizzate in questo stentato avvio di stagione. La retroguardia della formazione siciliana è numericamente tra le più perforabili del torneo cadetto. Corini sta lavorando intensamente ed in profondità per cercare di attenuare lacune e scompensi in una squadra che occupa attualmente il quartultimo posto in classifica. Palermo che subisce gol con le dinamiche più disparate: errori di posizionamento e poca reattività in marcatura sulle palle inattive, ripartenze che trovano la squadra lunga e sfilacciata, azioni manovrate in cui la bravura degli avversari fa il paio con sbavature individuali dei singoli. Unica nel suo genere la rete subita contro il SudTirol, con l'errore di Pigliacelli in seguito alla ricerca della costruzione dal basso. Nedelcearu e Marconi hanno composto nella maggior parte dei casi la coppia di centrali, solo scampoli per Lancini, mentre Bettella, dalle buone potenzialità ma talvolta fin troppo irruento, non ha ancora trovato continuità di rendimento. Sulle corsie Buttaro ha esplosività e rapidità ma paga talvolta dazio sul piano tecnico e dell'esperienza, Mateju non ha fatto mirabilie ma è certamente un elemento solido, duttile ed affidabile. Sala a sinistra ha visto il campo a sprazzi a causa di una serie di problemi fisici. La difesa rosa spesso soffre in quanto poco schermata dal centrocampo, Corini sta insistendo molto sul perfezionamento di scalate, raddoppi e coperture in tal senso. Fondamentale anche il contributo di attaccanti esterni e giocatori del reparto offensivo in fase di pressing alto e ripiegamento sotto la linea della palla. La proposta offensiva di Brunori e compagni sembra in crescita, ma chiaramente è improbabile far punti se incassi tre gol dall'avversario come accaduto contro Ascoli, Reggina, Ternana e Pisa. Le due vittorie del Palermo in stagione, contro Perugia, Genoa, coincidono con un non a caso con un clean sheet per Pigliacelli e compagni.