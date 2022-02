Palermo, fascia sinistra senza padrone: Baldini prova anche Doda

Una fascia senza padrone: dopo Perrotta, Giron, Valente e Crivello, ora è il turno del terzino albanese

"Baldini prova Doda. Fascia sinistra senza padrone". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . "A sinistra, Baldini, ha provato tutte le soluzioni possibili. Quattro uomini diversi in quattro partite, con la possibilità di vedere il quinto a Francavilla", si legge. Sì, perché, da due giorni, sulla corsia sinistra, il tecnico toscano sta provando anche Doda , tornato a disposizione dopo la distorsione al ginocchio rimediata ad inizio mese.

In vista della sfida contro la Virtus Francavilla, in programma sabato pomeriggio al "Nuovarredo Arena", complice l'assenza di Crivello, Silvio Baldini starebbe facendo nuove valutazioni. Fin qui, l'allenatore originario di Massa ha schierato quattro esterni diversi. A Campobasso, il terzino sinistro è stato Perrotta. Contro la Juve Stabia, invece, è toccato a Giron, terzino naturale e mancino di piede. Espulso nel corso di quella partita, il francese ha saltato il match contro il Foggia. E in quella gara Baldini ha scelto di rinunciare al suo 4-2-3-1, passando alla difesa a tre e schierando a sinistra Valente. Infine, contro la Turris, è tornato Crivello, che però si è fatto male e salterà la trasferta in Puglia.