Palermo, fantasia messa… di lato: Silipo, Felici e Valente destinati alle fasce

Nel 4-2-3-1 di Silvio Baldini, Silipo e Valente potrebbero essere i titolari. In attesa di valutare le condizioni di Felici

Nel Palermo di Silvio Baldini, dunque, i "fantasisti" giocheranno più larghi. E, salvo sorprese, i titolari dovrebbero essere Valente a sinistra, Silipo a destra. I due, però, potrebbero anche scambiarsi i ruoli. Bisognerà valutare, inoltre, sia le condizioni di Felici, sia le intenzioni di Baldini, alle prese con l'emergenza Covid-19 che lo ha costretto a lavorare con pochissimi elementi. Fin qui, infatti, il tecnico originario di Massa ha provato l'ex Lecce come trequartista di destra, in attesa che tutti i calciatori tornino a disposizione. Silipo e Felici, d'altra parte, potrebbero anche giocare insieme. Dietro la punta, invece, "è più probabile che ci sia spazio per un profilo alla Luperini che non per uno alla Fella", conclude il noto quotidiano.