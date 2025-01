Palermo, Fabio Lupo: “Osti dirigente navigato, mi aspetto mercato di livello”

Le parole dell'ex ds rosanero in merito al mercato in Serie B

Fabio Lupo , ex ds del Palermo tra le altre, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb", in cui ha parlato del mercato in Serie B, affrontando anche il tema del nuovo ds rosanero, Carlo Osti .

Il direttore sportivo ha parlato del mercato in cadetteria, soffermandosi sui nuovi ds in casa Palermo e Salernitana: "Carlo Osti è un dirigente navigato, non sentirà la pressione della piazza. I rosanero cercheranno di muoversi, come Marco Valentini a Salerno e mi aspetto un mercato di livello. Berardi rimarrà a Sassuolo? In lui ha sempre prevalso la voglia di rimanere, e credo che prevarrà anche in questo caso", ha concluso l'ex Venezia.