Palermo, Fabio Lupo: “I rosanero hanno fatto un mercato importante. Pohjanpalo colpo della B”

Fabio Lupo , ex ds dei rosanero tra le altre, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb", in cui ha parlato del mercato del Palermo .

IL COLPO POHJANPALO

Il direttore sportivo ha parlato del mercato dei rosanero: "Pohjanpalo al Palermo? Dare via il giocatore più rappresentativo non è stato certo un bel segnale per il Venezia. La partenza del finlandese può creare qualche mugugno, è una cosa che non andava fatta perché tenerlo significava dire alla gente di crederci ancora. Il Palermo ha fatto un mercato importante, Pohjanpalo è stato il colpo della Serie B, la squadra è stata ritoccata anche con un portiere molto valido. Forse può mancare un play di ruolo, ma l’organico si è arricchito ed era già forte. Questa squadra ha però dei cali di attenzione", ha concluso Lupo.