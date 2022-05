Palermo, Evacuo: “Playoff? Rosa favoriti. Brunori straordinario, un merito a Baldini”

Le parole dell'ex attaccante di Juve Stabia e Trapani tra le altre, intervenuto rispetto all'inizio della fase playoff e alle possibilità del Palermo di vincere la lotteria degli spareggi e approdare in Serie B

Parola a Felice Evacuo. Ultima stagione tra i professionisti per l'ex attaccante di Trapani, Juve Stabia, Avellino e Benevento tra le altre, che alle colonne odierne del Giornale di Sicilia, ha effettuato la sua personale analisi sull'inizio dei playoff di Serie C, con squadre come il Palermo in lotta per l'ultimo posto in Serie B. Quattro le partecipazioni e una vittoria - proprio col Trapani - per Evacuo, bomber d'altri tempi riuscito a raggiungere anche una finale con l'Alessandria. Nessuno meglio di lui sa cosa conta di più per arrivare fino in fondo in questo lungo e complesso format degli spareggi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, incentrate sul cammino del Palermo e sui passi avanti compiuti in questi mesi dalla squadra di Baldini: "L'impressione che mi ha fatto il Palermo? Ottima e ha chiuso la regular season in crescendo: può disputare un grande play-off. Brunori bomber di categoria? Assolutamente sì. Ha fatto un campionato straordinario e ha dimostrato con i fatti di valere altre categorie. Baldini è un tecnico esperto ed evidentemente ha saputo toccare le corde giuste nello spogliatoio. Entrare nello specifico, da fuori, è sempre difficile, ma la squadra lo segue ed è questa la cosa più importante. Favorita? Le favorite restano sempre le seconde classificate, anche se, secondo me, in questa stagione Avellino e Palermo possono sperare di vincere perché hanno squadre davvero forti".