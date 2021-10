Palermo, espulsione Perrotta: le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C, al termine delle gare disputate durante la decima giornata del campionato di Lega Pro 2021-2022

Al termine della decima giornata di Serie C, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo a seguito dell'ultimo turno del campionato di Lega Pro 2021-2022. Squalifica per il centrocampista del Palermo,Marco Perrotta, a seguito dell'espulsione rimediata nel corso della vittoria interna contro la Virtus Francavilla. L'ex Bari, dovrà dunque saltare il match contro la Vibonese, in programma domenica 24 ottobre alle ore 14:30. Inibizione invece per il Direttore Sportivo dei rosanero, Renzo Castagnini. Ecco l'elenco completo delle decisioni deliberate quest'oggi dal Giudice Sportivo di Serie C.