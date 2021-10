Palermo, espulsione Odjer: la decisione del giudice sportivo

Moses Odjer ha rimediato un cartellino rosso a causa di un fallo scomposto nel match contro il Campobasso

Il giudice sportivo si è pronunciato a seguito degli avvenimenti della 6a giornata del campionato di Lega Pro . Per il centrocampista del Palermo Moses Odjer un turno di squalifica e 500 euro di ammenda reo “avere tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario contrastando con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l’incolumità fisica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta", si legge nella nota.

Squalificati per 3 turni Chinellato (Trento); per 2 Iotti (Triestina); per una gara: Giunta e Sbardella (Campobasso), Odjer (Palermo), Garcia (Picerno), Simonti (Trento).