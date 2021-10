Palermo, espulsione Buttaro: la decisione del giudice sportivo

Il difensore del Palermo ha ricevuto un cartellino rosso diretto in seguito a un'entrata scomposta ai danni di Altobelli

Tegola per il Palermo e per il tecnico rosanero Giacomo Filippi che nella sfida contro la Juve Stabia ha chiuso la gara in 10 uomini a causa dell'espulsione rimediata da Alessio Buttaro. Il giovane difensore romano è entrato in modo scomposto su l'accorrente Altobelli, il direttore di gara ha deciso per il rosso diretto. Il giudice sportivo, espressosi in serata, ha scelto di squalificare per due giornate l'ex Primavera della Roma dando la seguente motivazione.