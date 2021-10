Palermo Esports, trionfo nella eSerie C 2020/21: Sagramola consegna il trofeo

Il Palermo ha premiato i ragazzi che hanno trionfato nella eSerie C 2020/21 portando a casa l’ambito trofeo nel campo dei videogames. Prima del match tra i rosanero e la Virtus Francavilla, vinto per 1-0 dagli uomini di Giacomo Filippi, i...

Il Palermo ha premiato i ragazzi che hanno trionfato nella eSerie C 2020/21 portando a casa l'ambito trofeo nel campo dei videogames. Prima del match tra i rosanero e la Virtus Francavilla , vinto per 1-0 dagli uomini di Giacomo Filippi , i tre giocatori sono stati premiati dall'amministratore delegato del Palermo .

"Abbiamo ricevuto il trofeo della eSerie C 2020/21, by Lega Pro e siamo stati premiati prima della partita tra Palermo e Virtus Francavilla, dall'amministratore delegato Rinaldo Sagramola! Ci teniamo ancora una volta a ringraziare King_carmelo58 per il titolo ottenuto, certi di dare il massimo per poter portare a casa il trofeo della prossima edizione! Grazie a tutti e sempre forza Palermo!".