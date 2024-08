Palermo, esodo dei tifosi a Pisa e Cremona: ecco quanti biglietti venduti

"Esodo dei tifosi a Pisa e Cremona". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle prossime due trasferte a Pisa e Cremona. "Il supporto dei tifosi del Palermo continua a essere forte e costante, anche in trasferta". Per il match in programma sabato alla Cetilar Arena, infatti, sarebbero già stati venduti circa 600 biglietti per il settore ospiti, con ancora un centinaio di tagliandi disponibili fino alle 19 di oggi.