È proseguita stamattina la preparazione del Palermo in vista del match in programma giovedì contro il Südtirol.

I rosanero, dopo un riscaldamento, hanno svolto torelli 5 vs 2 e un'esercitazione 11 vs 11 sulla fase offensiva. Per terminare la seduta una partita a porzione ridotta del campo.