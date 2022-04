Palermo, esame da grande per Massolo: a Bari per confermarsi e non tradire Baldini

A Samuele Massolo una nuova chance per riconfermarsi e stupire, davanti ai trentamila del 'San Nicola' per una vittoria che potrebbe pesare non poco per il finale di stagione del Palermo

"Operazione San Nicola. Per il Palermo che deve provare a centrare i tre punti e sperare nel secondo posto, ma anche per Massolo che sarà chiamato a sostituire Pelagotti, fermato dall’intervento chirurgico a cui si è sottoposto la scorsa settimana". Apre così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che mette sotto la lente d'ingrandimento la grande occasione per Samuele Massolo, che nell'ultima sfida della stagione regolare contro il Bari avrà la grande occasione per riconfermarsi a grandi livelli e sostituire l'indisponibile Pelagotti.

L'intervento che sta tenendo fuori dai giochi, almeno per quest'ultima partita, l'ex portiere dell'Empoli dà al contrario una ghiotta chance al numero 12, rimasto in panchina nel frangente finale della stagione dopo la promozione di Baldini per quattro partite al ruolo di titolare. Ogni volta che è stato chiamato in causa, l'estremo difensore di La Spezia ha sempre confermato solidità arretrata e affidabilità, tenendo in piedi parziali in partite cruciali e dimostrandosi all'altezza dei pali rosanero.

Un calo ha forse convinto Baldini a rischierare nuovamente Pelagotti, in un dualismo competitivo che - fino ad ora - ha solo giovato al rendimento dei due portieri, perché anche il toscano - al suo ritorno - ha blindato la porta.

"La strana gestione dei portieri ha, comunque, riconsegnato un Pelagotti più sereno e sicuro di sé. Adesso bisognerà valutare lo stato del suo secondo in una gara per nulla semplice a dispetto di quello che potrebbe sembrare. Il clima di festa per la promozione spingerà certamente il Bari a voler chiudere con una vittoria davanti ai circa 30.000 spettatori che si preannunciano al San Nicola", chiude il quotidiano.