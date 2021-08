Palermo, entusiasmo tra i tifosi rosanero: “Fiducia a Mirri. Siamo ambiziosi”

I pensieri dei tifosi rosanero che nella giornata odierna hanno rinnovato l'abbonamento

La stagione del Palermo ha preso il via nello scorso fine settimana con la sfida di Coppa Italia contro il Picerno e contestualmente ha preso il via la campagna abbonamenti per permettere ai tifosi rosanero di poter seguire da vicino, nonostante le limitazioni dovute alla pandemia le partite.

Le sottoscrizioni degli abbonamenti nella giornata odierna hanno interessato tutte le persone facenti parte dell'associazione Amici Rosanero, l'azionariato popolare voluto fortemente dal presidente Dario Mirri e che ha raccolto discreto successo.

La fiducia nella società e nella squadra è tanta con i tifosi che si sono detti cautamente ottimisti: "Sono sicura che la campagna abbonamenti andrà bene, purtroppo i posti sono limitati ma il problema del Covid ci condiziona. Per quel che riguarda il campionato io sono fiduciosa, la squadra è cresciuta già nel finale della scorsa stagione, andando vicina alla promozione".

Dopo un'anno e mezzo ricco di difficoltà e di restrizioni, con i tifosi costretti a seguire la propria squadra del cuore dal divano, tornare allo stadio dopo 30 anno consecutivi di abbonamento sarà emozionante: "Questa volta nonostante la mia età sono emozionato perchè dopo una vita che sono abbonato, lo scorso anno non siamo riusciti a entrare e adesso finalmente torniamo a casa nostra come dice sempre il presidente Dario Mirri. Sono emozionato e felice di tornare. Dalla campagna abbonamenti e dal campionato mi aspetto solo cose positive, perchè è cambiato tutto rispetto allo scorso anno, abbiamo iniziato bene, stiamo proseguendo bene e poi ho tanta fiducia in Dario Mirri".

La Coppa Italia e l'allenamento a porte aperte delle scorse settimane ha dato modo alla gente di riavvicinarsi alla squadra, convincendoli ulteriormente a rinnovare l'abbonamento: "Sono molto emozionata dopo due anni finalmente potrò tornare allo stadio, io sono un'abbonata storica, ritrovare il pubblico è incredibile, ho avuto modo nelle settimane precedenti di osservare l'allenamento a porte aperte e la partita di Coppa Italia ed è un'emozione indescrivibile, anche perchè lo sport senza il pubblico non è la stessa cosa, il pubblico è il dodicesimo uomo in campo. Sono molto felice di essere qui e sono contenta che sia partita questa campagna abbonamenti".

La pandemia ha privato gli amanti del Palermo di uno svago fondamentale, e questa campagna abbonamenti darà la possibilità di ripartire dalle certezze, nella speranza che i rosanero possano disputare un campionato di vertice: "Per me che sono un vecchio abbonato è una sensazione bellissima, anche perchè abbiamo trascorso un periodo di grande assenza dovuto alla pandemia, che ha privato tutti gli appassionati di un momento di stacco dalla quotidianità. Sento il bisogno di ringraziare il presidente Mirri per quello che sta facendo, non dobbiamo trascurare il fatto che abbiamo vissuto un'annata difficilissima, dove sono mancati gli introiti, nonostante questo il presidente Mirri con la signorilità che lo contraddistingue ha creato una squadra competitiva e ci sta accogliendo con grande eleganza all'interno dello stadio per la campagna abbonamenti".

Qualche tifoso è un po' più dispiaciuto perchè non è riuscito a ottenere i posti posseduti negli anni passati, ma è comunque convinto delle potenzialità del Palermo: "Finalmente ci siamo, dalla prossima settimana si farà sul serio. Purtroppo non siamo riusciti a prendere i nostri posti, però ritornare allo stadio è comunque bellissimo. Finalmente ci siamo".

Gli appassionati rosanero sono convinti che la risposta della tifoseria sarà degna di nota, anche se a causa delle restrizioni non sarà possibile gremire le tribune dello stadio Renzo Barbera: "Per gli abbonamenti sono fiducioso, penso che si riuscirà a riempire lo stadio, sempre considerando le restrizioni Covid. Mi aspetto nei limiti del possibile uno stadio sempre pieno, penso che ci sia voglia di riprendersi da un anno difficile e da un periodo difficile sia di noi tifosi che della squadra".