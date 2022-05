Palermo, entusiasmo rosanero in città: bandierine e vessilli appesi per le strade

Piazza Noce è stata tappezzata di bandierine rosanero alla vigilia della semifinale di ritorno playoff contro la FeralpiSalò

Alla vigilia della semifinale playoff di ritorno tra Palermo e FeralpiSalò l'entusiasmo sembra ribollire in città. Un passo, e il Palermo accederà alla finale della fase playoff del campionato di Serie C, con un unico sogno, quello di tornare in cadetteria. Un'obiettivo tangibile, che anche i tifosi cominciano a toccare con mano nei giorni di avvicinamento alla gara di ritorno in programma domenica alle 20:30 contro la FeralpiSalò. Si ripartirà dallo 0-3 dell'andata, punteggio che ha messo una mezza ipoteca sul passaggio del turno rosanero, nonostante Baldini sia attento e scrupoloso nel mantenere alta la soglia d'attenzione.