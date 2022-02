Palermo, entrano nel circuito otto nuove scuole calcio del territorio delle Madonie

il Palermo FC ha stretto un accordo con otto nuove scuole calcio del territorio delle Madonie che saranno il "serbatoio" del club rosanero

“È l’inizio di un percorso che gradualmente porterà il Palermo a coinvolgere una parte importante del territorio siciliano, presidiando la nascita e la formazione dei giovani talenti di casa nostra”, ha detto Giambona. “Dopo le Madonie, infatti, intendiamo estendere la presenza del Palermo anche in altre province regionali, da Agrigento a Enna, Caltanissetta e Trapani. La creazione di punti di contatto diffusi in modo capillare con le scuole calcio del territorio è contemporaneamente uno stimolo a condividere un modello di lavoro virtuoso e un’opportunità per i ragazzi più meritevoli di entrare in contatto più facilmente con una società professionistica, accorciando così la filiera per valorizzare i talenti”.