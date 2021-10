Palermo, entra in campo e fa gol: lo “Specialista” Soleri è una sentenza

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui da Edoardo Soleri

"Lo Specialista del Palermo è una sentenza. Entra e fa gol". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui da Edoardo Soleri . Nato a Roma il 19 ottobre 1997, il numero 27 del Palermo è approdato alla corte di Giacomo Filippi nel corso della sessione estiva di calciomercato dal Padova , in prestito con diritto di riscatto dell'intero cartellino in favore del club di viale del Fante. Nelle prime undici giornate del Girone C di Serie C , Soleri ha messo a segno quattro reti, tutte entrando a gara in corso, contro Latina , Acr Messina , Foggia e Vibonese .

Numeri che non sono certamente passati inosservati. "Entrare e trovare il gol con una certa regolarità non è da tutti. Edoardo Soleri ne ha fatto un’abitudine e un’attitudine", scrive la Rosea. Un rendimento che lo pone attualmente come il capocannoniere dei bomber di scorta del Girone C. Con la rete del 3-1 siglata a Vibo Valentia, infatti, il calciatore ha scavalcato Piovaccari della Paganese e Simeri del Bari, fermi a tre gol. L'ex Roma, dunque, ha già superato le reti messe a segno lo scorso anno, appena tre tra Padova e Monopoli. Diverse le annate trascorse in Italia e all'estero dove non è riuscito a lasciare il segno. "Storia recente di una mancata consacrazione che Soleri vuole prendersi a Palermo, perché, a 24 anni, non c’è più tempo da perdere", conclude il noto quotidiano.