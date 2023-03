Palermo, emergenza infortuni: Corini a Parma con una difesa inedita

In particolare Corini è in oggettiva emergenza nel reparto difensivo con Marconi, Nedelcearu e Bettella fermi ai box per problemi fisici di diversa entità. Se il non recupero di Ivan era prevedibile, per il Genio è stato inaspettato il forfait del difensore rumeno che è stato impegnato con la sua nazionale per le qualificazioni ai prossimi Europei. Una febbre che costringe l'allenatore del Palermo ad affidarsi a un terzetto difensivo del tutto inedito per una partita complicata contro una squadra di spessore come il Parma. "Accanto a Mateju, unico superstite, dovrebbero giocare il danese Graves e l’uruguaiano Orihuela, pronto al debutto dal primo minuto nel campionato di Serie B in uno stadio importante come il Tardini", si legge.