Palermo, emergenza Covid: il campionato ora diventa una lotteria, stop anche alla Primavera

Non migliora la situazione in casa Palermo.

I contagiati da Covid 19 salgono a 15 dopo che nella giornata di mercoledì 21 ottobre si erano registrati dieci casi. La società, attraverso una nota ufficiale, ha fatto sapere che al momento sono quindici i soggetti positivi al Coronavirus: 13 calciatori della Prima squadra e due membri dello staff. Il club di viale del Fante non ha comunicato i nomi dei tesserati eccezion fatta per il tecnico Roberto Boscaglia. Adesso la situazione in casa rosanero è chiaramente critica soprattutto dopo l’ennesimo giro di tamponi che ha confermato le nuove positività. Slittano dunque gli allenamenti che, come scrive l’edizione odierna di ‘Repubblica‘, si sperava potessero riprendere al più presto almeno per i calciatori che erano risultati inizialmente negativi.

L’ASP ha disposto provvedimenti individuali per i giocatori che di conseguenza potranno lasciare la cosiddetta bolla in momenti differenti. Intanto è stata rinviata al 4 novembre la sfida contro il Catanzaro che si sarebbe dovuta giocare questa domenica, con il Palermo che si è giocato quel jolly previsto dal regolamento della Lega. Gli uomini di Roberto Boscaglia nel frattempo dovranno fare i conti con un calendario fitto: si deve ancora decidere la data in cui si recupererà la sfida contro la Turris. Da prendere in considerazione il 18 oppure il 25 novembre, intanto c’è da capire se giovedì 29 ottobre i rosanero saranno in grado di scendere in campo nella gara di recupero contro il Potenza. Da valutare i tempi di recupero dei calciatori: i primi quattro positivi saranno “liberi” dal 2 novembre e quindi si complica notevolmente la situazione. In quel periodo ci sarà il recupero contro il Catanzaro, la sfida contro la Viterbese prima del derby contro il Catania. Intanto la Lega Pro ha deciso di posticipare l’inizio del campionato Primavera, la ripresa è prevista per il 27 ottobre per i ragazzi che risulteranno negativi al tampone.