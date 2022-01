Palermo, emergenza Covid: i negativi in campo, Baldini guiderà la seduta pomeridiana

Incubo Covid-19 in casa Palermo: dopo i due casi dei giorni scorsi, contagiati 15 calciatori e tre membri dello staff

Focolaio Covid in casa Palermo. Il ciclo di tamponi molecolari a cui si sono sottoposti ieri calciatori e staff, in seguito all’annullamento dell'allenamento previsto, ha dato esito positivo per quindici giocatori e tre membri dello staff, che si aggiungono ai due calciatori positivi già comunicati in precedenza. Pertanto, sono venti - al momento - gli elementi positivi al Covid-19. E di questi diciassette sono giocatori, ora in quarantena presso il proprio domicilio.