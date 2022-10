Palermo, Elia recuperato per la Ternana. Dubbio Mateju, ballottaggio Bettella-Marconi

"Una buona notizia per Corini e una cattiva. La buona riguarda Elia che ieri si è allenato regolarmente con i compagni e quindi per la trasferta di Terni sarà disponibile. La cattiva ha a che fare con Mateju, in forse per la sfida di sabato". Queste le novità in casa Palermo riportate dall'edizione siciliana della Gazzetta dello Sport, che si focalizza sulle disponibilità di mister Eugenio Corini in vista del prossimo impegno contro la Ternana in programma sabato alle 14.00.